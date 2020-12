Am Montag, 14. Dezember, liegen im Landkreis Bad Kissingen zwei neue Corona-Fälle vor. Aktuell sind 274 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag gilt eine Personen als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Gesundheitsamtes 196,6. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 1126 Coronafälle bestätigt. Als gesundet gelten inzwischen 832 Personen. 20 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 472 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan 26 Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (165), Hammelburg (57), Bad Brückenau (52).

In einer Wohngruppe in Maria Bildhausen hat sich ein/e Bewohner*in mit Covid-19 infiziert. Alle weiteren Bewohner*innen der Wohngruppe sind bis 22. Dezember in Quarantäne.

Hinweise: Die 7-Tage-Inzidenz gibt die Anzahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen wieder. Die durch den Landkreis Bad Kissingen veröffentlichten Werte stützen sich auf den aktuell vorliegenden Stand des Gesundheitsamtes. Weitere Informationen finden Sie unter www.landkreis-badkissingen.de/coronavirus red