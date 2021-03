Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bad Kissingen nähert sich in rasantem Tempo der roten Linie von 100: Das Landratsamt Bad Kissingen meldete am Montag, 16. März, eine Inzidenz von 91,1.

Vier neue Fälle von Infektionen mit Covid-19 hat das Staatliche Gesundheitsamt an diesem Montag gemeldet. Betroffene Einrichtungen sind der Burkardus-Wohnpark in Bad Kissingen (ein Bewohner), der Heimbeatmungsservice in Bad Kissingen (ein Mitarbeitender und die Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Münnerstadt (ein Bewohner).

Aktuell 139 Infizierte

Aktuell sind 139 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind 13 weitere Personen genesen. 421 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan neun Personen.

Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (101) Hammelburg (22), Bad Brückenau (16).

Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen seit Ausbruch der Pandemie 2464 Coronafälle bestätigt worden. Als genesen gelten inzwischen 2243 Personen. 82 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind gestorben, so das Landratsamt Bad Kissingen in seiner jüngsten Meldung. red