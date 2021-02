Nachdem die Corona-Fallzahlen im Landkreis noch immer hoch sind, appelliert Landrat Thomas Bold an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger.

Fünf neue Fälle meldet das Landratsamt Bad Kissingen in seiner Pressemeldung für den 8. Februar. Aktuell sind 167 Menschen mit dem Virus infiziert, gegenüber dem Vortag sind zehn weitere Personen genesen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt nach Berechnung des Staatlichen Gesundheitsamtes 110,4. Bisher sind im Landkreis Bad Kissingen insgesamt 2193 Coronafälle bestätigt.

Als gesundet gelten inzwischen 1947 Personen. 79 Personen, die positiv auf Covid-19 getestet waren, sind verstorben. 338 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne, stationär behandelt werden momentan zwölf Personen. Die Zahl der aktuell Infizierten teilt sich wie folgt auf die Altlandkreise auf: Bad Kissingen (66) Hammelburg (55), Bad Brückenau (46).

Betroffene Einrichtungen sind: Parkklinik Heiligenfeld, Bad Kissingen: eine Mitarbeiter*in positiv getestet; Rehabilitations- und Präventionszentrum, Bad Bocklet: ein/e Mitarbeiter*in; Azurit Pflegezentrum, Bad Bocklet: ein/e Bewohner* in; Wohnheim der Lebenshilfe, Hammelburg: vier Bewohner*innen; alle weiteren Bewohner*innen wurden negativ getestet und befinden sich in Quarantäne. Bisher wurden 2915 Landkreis-Bürger*innen erstgeimpft, bei 1761 Personen konnte die zweite Impfung durchgeführt werden.

Appell des Landrats

"Von dem gewünschten (Inzidenz-) Wert von 50 sind wir aktuell noch immer weit entfernt", sagt Landrat Thomas Bold. Er betont noch einmal wie wichtig es ist, dass Infizierte alle Kontaktpersonen benennen. "Aber wer diese Menschen nicht beim Gesundheitsamt angibt, erweist der Gesellschaft einen Bärendienst. Denn nur, wenn wir die Kontaktpersonen ermitteln und isolieren haben wir eine Chance, das Virus einzudämmen und so das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen. Je länger sich das hinzieht, desto länger dauert es, bis endlich wieder Normalität in unserem Leben einkehren kann."

Zur Verbreitung des Virus trägt außerdem das Verhalten von Beschäftigten der verschiedensten Branchen in den Pausen dar. Während viele am Arbeitsplatz Maske tragen, wird diese im Pausenraum abgenommen. Der Landrat appelliert deshalb:

• Machen Sie im Idealfall alleine Pause. Wenn Sie die Pause mit einem Kollegen/einer Kollegin verbringen und sich unterhalten wollen, gehen Sie am besten im Freien spazieren - mit Abstand.

• Sollte das nicht möglich sein, halten Sie im Pausenraum ausreichend Abstand - sich am Tisch gegenüberzusitzen, reicht nicht aus.

• Lüften Sie den Raum alle 20 bis 30 Minuten.

• Stellen Sie die Klimaanlage nicht auf Umluft. red