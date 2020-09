Münnerstadt 10.09.2020

Unser Thema der Woche // Lokale Wirtschaft

Investitionen sollen sich lohnen

Leerstände prägen wie in so vielen Kleinstädten das Ortsbild in Münnerstadt. Bürgermeister Michael Kastl will dem forciert entgegensteuern. Denn wo gewohnt wird, profitiert auch die lokale Wirtschaft.