Die bis dato letzte Kommandantenwahl bei der Feuerwehr Ludwigschorgast fand Ende 2014 statt. Damals erhielten Stefan Braunersreuther und als seine Stellvertreterin Daniela Wagner das Vertrauen der Aktiven. Nach sechs Jahren endete im Dezember 2020 beider Amtszeit - eigentlich, denn aufgrund der aktuellen Corona-Situation konnte keine Versammlung stattfinden. Wie Bürgermeisterin Doris Leithner-Bisani (CSU) am Dienstag im Marktgemeinderat mitteilte, sei im Bayerischen Feuerwehrgesetz geregelt, dass für diesen Fall ein sogenannter Notkommandant zu bestellen ist.

Stefan Braunersreuther und Daniela Wagner hätten sich bereiterklärt, die Ämter auszuüben. Das Gremium billigte dies einstimmig.

Erschließung beginnt Mitte Februar

Georgly und Kristina Perinsky planen auf dem Grundstück Hauptstraße 57 den Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage. Der Gemeinderat erteilte sein Einvernehmen.

Ab Mitte Februar - sobald es das Wetter zulässt - soll die Erschließung des Baugebiets "Rother Bühl II" mit acht neuen Bauplätzen beginnen. Die Kosten betragen nach den Worten der Bürgermeisterin rund 880 000 Euro.

In der Vergangenheit wurde immer wieder in die Ausrüstung der Feuerwehr investiert. Bei den Inspektionen war nun angemahnt worden, dass bei den Schläuchen regelmäßig Druckprüfungen durchzuführen sind. Inzwischen hat die Verwaltung den Auftrag für eine Schlauchwaschanlage mit entsprechender Druckprüfung vergeben. Sie kann in einem Nebenraum des Dorfgemeinschaftshauses in Guttenberg gelagert werden. "Wir stehen vor der Lösung eines schon lange währenden Problems", freute sich Leithner-Bisani.

Die Bürgermeisterin gab zudem bekannt, dass für die Erweiterung der Kindertagesstätte um eine altersgemischte Gruppe noch Nachtragsangebote zu den Gewerken Elektro und Fliesenarbeiten erforderlich waren.

Doris Leithner-Bisani (CSU) erinnerte daran, dass die Gemeinde die Platzgestaltung am Endelsbach abgeschlossen und den Anbau an die Kindertagesstätte in weiten Teilen fertiggestellt habe. "Hoffentlich kann der Betrieb in der neuen Gruppe möglichst bald starten", sagte sie. Sobald es das Wetter zulasse, erfolge die Fertigstellung der Außenanlagen mit Spielgarten, Eingangsbereich und Parkplätzen. Der Bauhof habe hierfür bereits Vorarbeiten getätigt.

Spielplatz wird erneuert

Weiterhin steht laut Leithner-Bisani die Neugestaltung des Kinderspielplatzes neben der Kita an. Die Kosten der gesamten Maßnahme betragen ihr zufolge rund 1,45 Millionen Euro.

"Mitte des Jahres beginnt der Umbau der Kreuzung an der Bundesstraße 303 durch das Staatliche Bauamt", fuhr Doris Leithner-Bisani fort. Alle Ver- und Entsorgungsleitungen im Kreuzungsbereich sowie in der Bahnhofstraße würden erneuert. Beseitigt werde zudem ein altes, nicht mehr benötigtes Bauwerk im Einmündungsbereich. Die Sanierung des restliche Teils der Bahnhofstraße ist Sache der Marktgemeinde. "Wir warten hier noch auf die Entscheidung, ob eine Förderung auf den Straßenbau möglich ist", so die Bürgermeisterin. Die Kosten für den Markt bezifferte sie auf rund 290 000 Euro.

Zudem sind laut Leithner-Bisani die Weichen für weitere wichtige Projekte gestellt, deren Umsetzung näherrückt: "Nachdem vor Weihnachten der neue Boden im Turnraum der Grundschule verlegt wurde, soll im Sommer noch der Brandschutz verbessert sowie der Eingang barrierefrei gestaltet werden." Damit werde das Wahllokal in der Schule ebenfalls barrierefrei zugänglich sein. Auf die Kosten von rund 100 000 Euro gebe es 90 Prozent Förderung.

Bis Ende September 2021 stehen nach den Worten der Bürgermeisterin erste Vorgespräche für die Erstellung des Konzepts "Sturzflutrisikomanagement" an. Ziel sind Verbesserungen für den Hochwasserschutz.

Zweiter Bürgermeister Thorsten Schwieder (CSU) bedankte sich bei Doris Leithner-Bisani für die geleistete Arbeit. Tobias Braunersreuther (SPD) lobte die gute Zusammenarbeit mit der CSU-Fraktion: "Wir haben gemeinsam die Aufgabe, unseren Markt voranzubringen und den Erhalt der Einwohnerzahl und der Lebensqualität im Auge zu behalten." Die Erweiterung der Kita sei gut angelegtes Geld. kpw