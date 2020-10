"Wir fördern Menschen!" Das war die wichtigste Aussage, die VR-Bank-Vorstand Roland Knoll in seinem Abriss der wichtigsten Daten der Förderbilanz den Mitgliedervertretern mit auf den Weg geben konnte. So wurden im Jahr 2019 genau 685 Tage für externe Fortbildungsmaßnahmen aufgewendet. Das bedeute, dass sich im Schnitt drei Mitarbeitende pro Tag in einer Fortbildungsmaßnahme aufhielten. "Es lohnt sich, bei uns zu arbeiten, weil wir in Weiterbildung investieren", sagt Knoll.

Es lohne sich allerdings auch für Kunden und Mitglieder, denn "wenn Angestellte über aktuelles Wissen verfügen, können sehr gute Service- und Beratungsleistungen geliefert werden", so das Vorstandsmitglied.

Daneben förderte die VR-Bank durch das Crowdfunding viele Vereine und Institutionen im Landkreis. Sie unterstützt das gewünschte Förderprojekt und auf jede Spende, die höher als zehn Euro ist, legt die Genossenschaftsbank zusätzlich zehn Euro dazu. Auf diese Weise wurden 14 490 Euro Spendenvolumen vergeben.

Zahlen

20 552 Mitglieder hat die VR-Bank, davon sind 941 neue im Jahr 2019. 20 401 Beratungen zu Finanzthemen (ohne die Beratungen der Verbundpartner) wurden durchgeführt. 368 704 Euro werden an Dividende und Bonus ausgeschüttet. 25 Standorte und 30 Geldautomaten stehen für Serviceleistungen 2019 zur Verfügung. Elf Existenzgründungen hat die Bank begleitet. 219 Mitarbeiter(innen) und elf Auszubildende arbeiten bei der VR-Bank. 2 275 731 Euro Steuern wurden an diverse Steuerempfänger überwiesen, und 5,5 Millionen Euro Kaufkraft standen für die Angestellten zur Verfügung. 316 Millionen Euro Kreditvolumen wurde in die Region vergeben. 75 000 Euro gab es für soziale Projekte (Spenden und Crowdfunding). blb