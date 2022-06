Die Beratungsstelle für Arbeitslose bietet vom 29. Juni bis 10. August die Seminarreihe "Eine Intensivkur für Ihr Selbstbewusstsein und ein Baukasten für effektive Überlebensstrategien" an. Die Reihe setzt sich aus folgenden Themen zusammen:

29. Juni: Selbstverständnis, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen - persönliche Präsenz im täglichen Leben.

8. Juli: Kommunikation auf der ganzen Linie.

13. Juli: Verhalten sichtbar und bewusst gemacht.

20. Juli: Selbstbewusst und überzeugend auftreten.

27. Juli: Sprechblockaden überwinden, Smalltalk-Tipps.

3. August: Flexibilität und Improvisation.

10. August: Wert schöpfen in Krisenzeiten.

Die Teilnehmer sollten Offenheit für neue Methoden, Mut, sich auf neue Erfahrungen, Ein- und Ansichten einzulassen, sowie Humor und Freude am spielerischen Erkunden von neuen Wegen aus grauen Einbahnstraßen mitbringen. Die Referentin ist Marsha Cox, Schauspielerin, Trainerin und Regisseurin.

Das kostenlose Seminar ist offen für alle Frauen, die noch keine Altersrente beziehen. Die Kurse finden jeweils mittwochs von 17.30 bis 20 Uhr in der Seniorenwohnanlage Mainpark, Am Schwedensteg 4a, statt. Anmeldung unter Telefon 09221/4377 oder per E-Mail an alo.beratung.kulmbach@t-online.de. red