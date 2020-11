In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Teuschnitz fand ein beeindruckendes Friedensgebet statt. Am Schluss wurde die Friedensstandarte an die Kirchengemeinde St. Georg Marienroth weitergereicht.

Die Friedensstandarte wurde während der traditionellen Friedenswallfahrt am 5. September in Neuengrün an die Pfarrei Teuschnitz übergeben. Für ein Jahr ist die Friedensstandarte im Seelsorgebereich Frankenwald zu Gast. In jedem Monat soll in einer Gemeinde ganz besonders für den Frieden gebetet werden und die Friedensstandarte dann an eine andere Gemeinde weitergegeben werden. Dies hatten in Teuschnitz in ganz besonderer Weise drei Frauen vorbereitet: Linda Jungkunz und die beiden Gottesdienstbeauftragten Eva Russwurm und Anne Neubauer haben Geschichten aus der Bibel für das Friedensgebet ausgesucht. Anne Neubauer wurde erst kürzlich von Erzbischof Ludwig Schick zur Wort-Gottes-Beauftragten entsandt. Die Mutter von vier Kindern hat sich der Aufgabe der Ausbildung von November 2018 bis Januar 2020 unterzogen. Sie ist seit zehn Jahren im Pfarrgemeinderat Teuschnitz, seit 2018 Vorsitzende im Pfarrgemeinderat und seit September 2019 auch Vorsitzende im Seelsorgebereichsrat. Wie Anne Neubauer, die beruflich als Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin in der Grundschule Wallenfels tätig ist, berichtet, war der Aufhänger für die Texte der Friedensandacht in Teuschnitz die Frage, was die Bibel dazu sagt, wie ein Leben in Frieden gelingen kann. Im Trio legte man das Gerüst für das Friedensgebet fest. Zur Darstellung und weiteren Ausarbeitung der Texte und Gebete waren Linda Jungkunz und Anne Neubauer noch einmal zwei Abende beschäftigt. Eva Russwurm brachte alles in eine stimmige äußere Form, zudem mussten aus dem Gotteslob passende Lieder ausgesucht werden und mit Organist Rudi Jungkunz abgestimmt werden.

Am Vortrag von Gebeten und Texten waren beteiligt: Anne Neubauer, Eva Russwurm, Linda Jungkunz, Mesner Frederic Pauli, Cindy Schüpferling, Johannes Scherbel, Johanna Hebentanz und an der Orgel Rudi Jungkunz. Zum Schluss der Friedensandacht wies Neubauer auf die Tradition der Friedensstandarte und die Tour durch den Seelsorgebereich Frankenwald hin. Die Friedenswallfahrt und die Tradition der Friedensstandarte haben auch heute nicht an Aktualität verloren und sollten weitergeführt werden.

Die Friedensstandarte ist Mahnung zum Frieden und wurde von Eva Russwurm an Elisabeth Scholz (Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marienroth) überreicht. Elisabeth Scholz versicherte für ihre Kirchengemeinde, die Abhaltung von Friedensgebeten unter Einbeziehung der Friedensstandarte als Mahnung zum Frieden. Sie wurde 1999 in Rom von Papst Johannes Paul II. gesegnet. eh