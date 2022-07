Der Gutachterausschuss des Landkreises hat einen neuen Immobilienmarktbericht vorgelegt. Das ist der zweite seiner Art für den Landkreis Kulmbach. Das geht aus einer Pressemitteilung des Landratsamts hervor.

Der Bericht wurde auf der Basis aktueller Kaufpreisinformationen erstellt. Er enthält objektive und unabhängige Daten und Fakten des Grundstücksverkehrs und der Immobilienpreise in der Region und bietet in Fortsetzung des im Jahre 2020 erstellten ersten Berichts Trends und Analysen für alle am Immobilienmarkt Interessierten.

"Trotz Corona-Pandemie und Ukrainekrieg - oder vielleicht auch gerade deshalb, hat die Nachfrage nach Immobilien in den vergangenen beiden Jahren auch in unserem ländlichen Landkreis kräftig an Fahrt aufgenommen", erläutert Landrat Klaus Peter Söllner (FW) den Bericht. "In einer Zeit, in der steigende Preise allgegenwärtig sind, weist der Bericht aber auch auf, dass unsere Region im Vergleich zumindest bezahlbare Preise für Wohnen und die eigene Immobilie bietet."

Der Immobilienmarktbericht dient nicht nur dem Sachverständigen für Grundstücks- und Immobilienbewertung bzw. dem Fachmann in Wirtschaft und Verwaltung, sondern ist auch für die Öffentlichkeit eine Informationsquelle für eine realistische Einschätzung des Marktgeschehens.

Der Bericht ist gegen eine Gebühr von 30 Euro (digital) und 40 Euro (gedruckt) beim Gutachterausschuss des Landkreises im Landratsamt erhältlich. red