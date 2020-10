Grundschule Zweiter Bürgermeister Matthias Müller gab bekannt, dass die Sanierung der Abt-Knauer-Schule im geplanten Zeitrahmen liege. Er sei guter Dinge, dass die Sanierung im geplanten Zeitrahmen abgeschlossen werden kann. Veranstaltungen Ob der zunehmenden Corona-Fallzahlen wurde die geplante Versammlung mit den Vereinen abgesagt. Matthias Müller bat darum, von Veranstaltungen in öffentlichen Bereichen und Gebäuden Abstand zu nehmen. Das Rathaus sei für den Besucherverkehr geschlossen. Wichtige Termine müssten nun telefonisch abgeklärt werden. Schulbetrieb Als positiv sah der Bürgermeister die Anschaffung von 39 IPods für die Abt-Knauer-Grundschule an. Dies sei ein wichtiger Schritt in die Zukunft. Diese könnten bei Einschränkungen im Schulbetrieb in der momentanen Lage sehr nützlich sein. Schüler, die Ipods mit nach Hause nehmen, würden von drei Lehrern, die dafür eine vertiefte Einweisung erhielten, geschult, antwortete Matthias Müller auf die Frage von Ursula Gommelt nach der Handhabung. Tobias Pregler (SPD) erklärte, das Ganze sei selbstredend, da nur Schüler, die diese Ausstattung nicht haben, Ipods zugewiesen bekämen. Diese angewandte Nutzung liege im Ermessen und damit im Hoheitsgebiet der Schule und nicht der Stadt, meinte der Geschäftsleiter der Stadt Weismain, Frank Gebhardt.