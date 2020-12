Beschlüsse der letzten nichtöffentlichen Sitzung am 23. November: Beschlossen wurde der Kauf einer 13 Quadratmeter großen Teilfläche Torberg 21 für 130 Euro sowie eines Grundstücks in der Teuschnitz-Aue für 1247,25 Euro.

Der Bürgermeister wurde zur Vergabe anhand des Vorschlags des Ingenieurbüros HTS für die Gemeindeverbindungsstraße Wickendorf-Kreisel bevollmächtigt.

Vergeben wurden die Pflasterarbeiten für das Projekt "Dorfplatz 7" in Wickendorf an die Firma Fehn Pflasterbau aus Haßlach für 19 381,63 Euro, die Bürgerküche beim Projekt "Alte Schule" in Wickendorf an die Firma Rebhan aus Stockheim für 12 500 Euro und die Arbeiten für die Erneuerung der Stromverteilung im Rathaus an die Firma Elektro Feuerpfeil aus Ludwigsstadt für 19 772,78 Euro.

Ebenfalls beschlossen wurde die Aufnahme eines Darlehens von 458 910 Euro bei der BayernLabo (Organ staatlicher Wohnungsbaupolitik und Finanzpartner der bayerischen Kommunen und Zweckverbände) mit einer Laufzeit von 18 Jahren und einem Zinssatz von 0,399 Prozent.

Informationen Die Bauarbeiten für das Schwarze Kreuz und das Hallenbad in Teuschnitz werden bis kommenden Freitag fortgeführt. Danach gehen die Baufirmen in die Winterpause. Ab 11. Januar wird wieder gearbeitet.

Ähnlich verhält es sich mit den Arbeiten in der Alten Schule Wickendorf, die ebenfalls (mit Ausnahme eines Unternehmens) bis dahin ruhen werden.

Für die Gemeindeverbindungsstraße Teuschnitz-Wickendorf waren auf die Ausschreibung mehrere Angebote eingegangen. Da die Angebotsprüfung am Sitzungstag noch nicht abgeschlossen war, war der Bürgermeister bei der Stadtratssitzung am 23. November zur Vergabe ermächtigt worden. Den Zuschlag erhielt die Firma Strabag. Der Preisspiegel wird in der nächsten Sitzung behandelt, da sich die Unterlagen derzeit noch beim Ingenieurbüro HTS befinden. Im Zuge der Maßnahme wird auch der Radweg mit hergestellt. Dessen Vergabe erfolgt noch gesondert.

Das Rathaus Teuschnitz bleibt vom Montag, 28. Dezember, bis Mittwoch, 30. Dezember, geschlossen. Im neuen Jahr wird es ab 4. Januar wieder öffnen. Ein Besuch im Rathaus ist derzeit nur nach Terminabsprache möglich.

Coronabedingt gibt es heuer keine Jahresabschlusssitzung in gewohnter Form mit Ehrungen von Bürgern. Dies wird zu gegebener Zeit in einem würdigen Rahmen nachgeholt.

Abschließend ging der Bürgermeister noch einmal auf die letzte Stadtratssitzung ein, in deren Mittelpunkt das Thema "Wasser in Haßlach und Rappoltengrün" gestanden hatte. "Wir werden die Entscheidung darüber einzig und allein nach der Sachlage, also nach den vorliegenden Fakten und Zahlen, fällen", betonte er. Wenn von außen eine gewisse Polemik hineingebracht werde, werde man nicht auf diesen Zug aufspringen und sich nicht auf dieses Niveau begeben.

Anfragen Dritte Bürgermeisterin Susanne Daum (MiM) sprach erneut das Parkverhalten in der Stadtmitte an. Bereits in der letzten Sitzung war die mangelnde Parkmoral (der Bürgermeister nannte es "vogelwildes" Parken) angeprangert worden. Man kümmere sich um eine schnellstmögliche Lösung, sicherte Frank Jakob zu. hs