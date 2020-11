Impfzentrum Landrat Christian Meißner gab in der Kreisausschusssitzung einen Sachstandsbericht zum vorgesehenen Corona-Impfzentrum. Ein barrierefreies Gebäude in der Gabelsberger Straße 22 in Lichtenfels, das dem Landkreis gehört und zu Fuß, mit dem Pkw und mittels Bus gut zu erreichen ist, sei gefunden. Die Umbauarbeiten können wohl bis Mitte Dezember abgeschlossen werden. Die Ausstattung der Räume sei in Planung. Das Impfzentrum könne wohl bis zum 15. Dezember fertiggestellt sein und in Betrieb genommen werden. Die erforderliche Hard- und Software seien ausgeschrieben, ebenso wie die Leistungen eines Sicherheitsdienstes. Personal zum Betrieb des Impfzentrums sei zur Zeit weder auf der Verwaltungsseite noch auf der fachlichen Seite vorhanden, werde aber momentan gesucht.

Landschaftspflegeverband Einstimmig befürwortete das Gremium, dass dem Landschaftspflegeverband bis Ende März 2024 ein jährlicher Zuschuss von 15 Prozent für die Halbtagsstelle eines Gebietsbetreuers im Naturschutz gewährt wird. Die jährlichen Kosten von 35 000 Euro werden zu 85 Prozent vom Bayerischen Naturschutzfonds bereitgestellt. Die Stelle besteht seit 2018. Gebietsbetreuer haben einen naturwissenschaftlichen Hintergrund - etwa als Biologen oder Landschaftsplaner. Sie sind Ansprechpartner, wenn es um ökologisch besonders wertvolle Gebiete geht.

ÖPNV Eine Vereinbarung zur Finanzierung der kreisübergreifenden Buslinie der Kreise Kulmbach und Lichtenfels über Geutenreuth wurde von den Räten einstimmig abgelehnt. Die Beförderung der Schüler erfolgt weiter über die bestehenden Linienverkehre mit den Bussen der Firma Schuster.

Sportförderung Zur Förderung des Sports bewilligten die Räte für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 46 000 Euro. Unter anderem werden folgende Projekte gefördert: Der TV Michelau erhält für Sanierungsarbeiten 4650 Euro, der TC Michelau für Sanierungs- und Umbauarbeiten 8200 Euro, Der TC Bad Staffelstein für die Sanierung der Heizungs- und Sanitärtechnik 2850 Euro, der TSV Bad Staffelstein für die Umrüstung der Flutlichtanlagen am Stadion Oberau 9850 Euro. Weitere Zuschüsse gehen an den 1. FC Lichtenfels (1050 Euro), den VfB Neuensee (4100 Euro), den SC Jura Arnstein (3200 Euro), den 1. FC Baiersdorf (3350 Euro), den 1. FC Schney (5000 Euro) sowie den Lichtenfelser Freizeitclub Hund (3750 Euro). ME