Der "Wünschebaum" erstrahlt seit dem ersten Advent in der Muggendorfer Laurentiuskirche im Glanz der Sterne. Auf die Sterne sind Wünsche geschrieben, die Bürger, welche die Aktion unterstützen wollen, erfüllen können. Sie nehmen dazu den Stern mit und sollten das Geschenk bis zum 16. Dezember im Pfarramtsbüro abgeben.

Die Wünsche sind bescheiden und gehen über einen Wert von zehn Euro nicht hinaus. An der "Wünschebaum"-Aktion beteiligen sich die Kirchengemeinden Muggendorf, Streitberg, Wüstenstein, das Seniorenheim in Streitberg, die Kita und der Waldkindergarten, die Jugend-und Seniorenbeauftragten sowie die Flüchtlinge in Muggendorf und Streitberg. Ingrid Hilfenhaus und Dekan Günther Werner stellten das Projekt im Sonntagsgottesdienst vor. "Damit können die Menschen, vielleicht sogar ihrem Nachbarn, in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude bereiten", so die Seniorenbeauftragte. Die Kirche ist neben den Gottesdiensten täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. red