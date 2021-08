Handball-Zweitligist HSC 2000 Coburg möchte seinen Beitrag leisten, den Flutopfern zu helfen. Zu diesem Zweck veranstalten die Coburger am bevorstehenden Samstag um 18.30 Uhr ein Benefizspiel gegen den thüringischen Rivalen und Ligakonkurrenten ThSV Eisenach.

Die gesamten Ticketerlöse dieses Benefizspiels werden an den Verein "Berchtesgaden hilft e.V." gespendet und geht damit direkt an eine Region in Bayern, die von der Flutkatastrophe schwer getroffen wurde.

"Wir freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, dieses Benefizspiel auszurichten. Neben den verheerenden Unwettern im Westen sind auch in Bayern viele Menschen von der Flutkatastrophe betroffen, diese möchten wir mit den Ticketerlösen des Spieles unterstützen", sagt Geschäftsführer Jan Gorr.

Die Coburger Fans können also einerseits mit ihrem Besuch Menschen helfen, die Unterstützung dringend gebrauchen können - andererseits ist die Partie aus sportlicher Sicht die erste Gelegenheit, die neu formierte Mannschaft in Aktion zu erleben. "Die Trainingseindrücke zu Beginn sind sehr positiv gewesen, die Jungs ziehen mit und man kann beobachten, dass hier ein echter Teamgeist entsteht", erklärt Trainer Alois Mraz.

Gegen einen künftigen Ligakonkurrenten

Gegen Eisenach wartet gleich eine echte Standortbestimmung auf das Coburger Team. In der vergangenen Saison schafften die Thüringer als Aufsteiger einen sicheren Mittelfeldplatz. ct