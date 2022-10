"Va pensiero - populäre Chormusik nach biblischen Themen", lautete der Titel des Konzerts, das der JuLifa-Chor der Pfarrgemeinde Herz-Jesu unter der Leitung von Stadtkantor Burkhard Ascherl im Rahmen der Jüdischen Kulturtage und des Bad Kissinger Orgelzyklus in der St. Jakobus-Kirche gab. Mit Stücken wie "Singen von Gottes Wegen" von Christian Matthias Heiß, "Freut euch und singet" von Lorenz Maierhofer oder dem Gefangenenchor aus Giuseppe Verdis Oper "Nabucco" überzeugte der Chor. Spannungsvoll und intonationssicher sang er "All my trials Lord" von Norman Luboff und "The Lord bless you" von John Rutter. Zwischdurch spielte die junge Organistin Anne Rustler an der Orgel neben Flöten- und Streichern eine ausdrucksstarke Interpretation der "Peasedown Pastorale" von Christopher Tambling und der "Rêverie" von Robert Jones. Beim "Jubilate Deo" von Alfred J. Silver ließ sie ihrer jugendlichen Spielfreude und Fingerfertigkeit freien Lauf. Der JuLifa-Chor beendete das Konzert mit "Evr'y time I feel the Spirit" von Bob Chilcott und "Free at last" von Jester Hairston. red