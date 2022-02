Die Agentur Reset Production sagt das für 23. März in der Frankenhalle geplante Konzert "Forever Queen" ab. Eine Verlegung in den Herbst ist vorgesehen. Für die Rückabwicklung sendet man das ursprüngliche Ticket an: Reset Production, Kundenservice, Straße des Friedens 200, 07548 Gera. Ansonsten gilt weiterhin die Gutschein-Regelung. red