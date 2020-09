"Was ist denn da los? Ist das eine Hochzeit?", staunte eine ältere Dame, als sie im Park von Schloss Rosenau eine ungewöhnliche Begegnung hatte. Die ungewöhnlich gekleideten Herrschaften, ließ sie sich gerne informieren, waren aber kein Hochzeitspaar. Vielmehr habe sie es mit Prinz Albert und Queen Victoria zu tun, die gerade auf dem Weg zum Schloss seien.

Auch wenn klar war, dass es sich nicht um die längst verstorbenen Royals handeln konnte machte der Aufzug von Andreas Lutz als Albert und Ina Maar als Victoria doch einigen Eindruck auf die älteren Herrschaften. Ein paar Schritte weiter wollten die nächsten wissen, was es mit dem Auftritt auf sich hatte. Schließlich kamen die beiden eindrucksvoll gekleideten Gestalten nicht allein. Ein kleiner Hofstaat von eher sportlich gekleideten - aber immerhin gekrönten - Damen und Herren begleiteten das Paar. Schärpen in verschiedenen Farben zu den Krönchen und ein paar stürmische Steckenpferde rundeten das Bild ab.

Die Erklärung: Mitarbeiter der Stadt Rödental beteiligten sich am diesjährigen Coburger Firmenlauf. Aber wenn schon, dann doch angemessen für eine Stadt, in der Schloss Rosenau liegt, dachten sich die städtischen Beschäftigten und starteten verkleidet. "Wir sind in kleinen Gruppen und an zwei Starttagen unterwegs, wegen der Corona-Auflagen", erklärte Andreas Lutz. Er ist nebenbei Präsident der Faschingsvereinigung Meeder. Als solcher hatte er das entsprechende Kostüm schon parat. Mit Ina Maar fand er eine passende Victoria. "Eigentlich wollte Markus Weschenfelder die Victoria machen, aber der war verhindert", erklärt Andreas Lutz. Die beiden sind als Meederer Schmalzbuam weithin bekannt. Doch mit Ina Maar war Victoria dann doch ein wenig näher am Original verkörpert.

Schritt das royale Paar eher gemessen einher, trabte der Hofstaat schon sportlicher vorneweg. Erst zum Gruppenfoto vereinigte sich dann Hoheiten und Gefolge vor der romantischen Kulisse des Schlosses. "Da wo immer die ganzen Hochzeitsfotos gemacht werden", wie Ina Maar, also Victoria, richtig bemerkte.

Beim Firmenlauf sind die Rödentaler Stadt-Mitarbeiter als Team "Hüter der schwarzen Schwäne" am Start. Eine Anspielung auf die schwarzen Schwäne, die auf dem Parksee der Rosenau leben. Auch das Motto der Mannschaft passt zum Auftritt: "Wir sind die Krönung".

Sollte die sportliche Leistung der Truppe dann nicht für besonderen Ruhm reichen - die Teilnahme königlicher Hoheiten ist dann immerhin ein Alleinstellungsmerkmal.