Für die viermonatige Phase der Eröffnung des Lehrschwimmbeckens in Ahorn hat die Gemeinde in der Bad Rodacher Thermalbad-Service-Gesellschaft einen starken regionalen Partner als Betreiber gefunden. Der Gemeinderat machte am Dienstagabend in einer nichtöffentlichen Sitzung dafür den Weg frei.

Seit Beginn der Woche heißt es für Kinder aus neun Kindergärten und Schulen der Region, die Badesachen zu packen. Das Lehrschwimmbecken in Ahorn ist fertiggestellt. Die Eröffnung wird nach einem Stufenplan organisiert. In den ersten 14 Tagen steht das Schulschwimmen auf dem Programm, bevor die Wasserwacht wieder trainieren und die Volkshochschulkurse mit ihren Kursen im Lehrschwimmbad starten können.

Bevor überhaupt grünes Licht gegeben werden konnte, galt es, eine ganze Reihe von gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen und Restarbeiten zu erledigen. Sicherheit sei hier vor Schnelligkeit gegangen, betont Bürgermeister Martin Finzel. Ein Lehrschwimmbad unterscheide sich eben deutlich vom heimischen Gartenpool. Die Gemeinde Ahorn sei nun dankbar, für die Phase der Eröffnung mit der Bad Rodacher Thermalbad-Service-Gesellschaft einen starken Partner gewonnen zu haben, der mit mehreren Bädern im gesamten Bundesgebiet zu den erfahrensten Unternehmen der Branche zähle. Eine europaweite Ausschreibung vorgeschriebener Dienstleistungen werde in den nächsten Monaten erfolgen. Wie man hört, will sich auch das Bad Rodacher Unternehmen daran beteiligen. gb