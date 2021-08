Schloss Ehrenburg und der Hofgarten, die Veste Coburg oder die malerische Altstadt - Coburg ist eine Stadt abwechslungsreicher Geschichte und spannender Geschichten. Wer ihnen auf die Spur kommen

möchte, kann einen der unterschiedlichen Hörspaziergänge von Coburg Marketing unternehmen. Passend zur Sommerreisezeit und vor Semesterbeginn gibt es zwei beliebte Touren jetzt auch auf Englisch, teilt Coburg Marketing mit: "Coburg's historic old town" und "Martin Luther in Coburg". Die Hörspaziergänge, die sich über die App "guidemate" kostenfrei herunterladen lassen, sind eine kurzweilige Möglichkeit, mehr über die bewegte Vergangenheit der Hochschulstadt zu erfahren - und das ganz individuell. Nach einem Besuch im Google Play Store oder Apple Store ist der "guidemate" startklar und bereit, Coburgs Historie auf informative und unterhaltsame Art zum Leben zu erwecken. So haben internationale Besucherinnen und Besucher und Coburger und Coburgerinnen zwei Thementouren auf Englisch zur Auswahl. Der rund 50-minütige Hörspaziergang "Coburg's historic old town" macht auf 19 Stationen und rund zwei Kilometern die bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Altstadt erlebbar. Dazu gehören der historische Marktplatz, das Münzmeisterhaus mit seiner außergewöhnlichen Fachwerkarchitektur, der imposante Schlossplatz mit Schloss Ehrenburg und viele mehr. "Martin Luther in Coburg" führt Hörspaziergänger zu einem der berühmtesten Gäste Coburgs: Über sieben Kilometer und 18 Stationen lässt der "guidemate" den großen Reformator auferstehen und schildert dessen produktive Schaffenszeit in Coburg. Dabei geht es in circa 90 Minuten unter anderem in die beeindruckende Morizkirche, wo Martin Luther wiederholt predigte, und hinauf zur Veste Coburg, wo er 1530 mehrere Monate verbrachte.

Informationen und der Flyer zur App in englischer Sprache sind erhältlich in der Tourist-Information in der Herrngasse und zum Download unter https://www.coburgmarketing.de/service/prospekte-downloads. red