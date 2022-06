Kurz vor 24 Uhr am Samstag wurde die Heßdorfer Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Der Unfall passierte an der Kreuzung der Staatsstraßen 2240/2259 an der Abzweigung nach Weisendorf. Dort waren zwei Autos zusammengestoßen. In einem Pkw befand sich eine dreiköpfige Familie mit einem Kind im Babyalter; das andere beteiligte Fahrzeug war ebenfalls mit mehreren Personen besetzt.

Wie die Feuerwehr auf ihrer Internetseite berichtet, lag die Einsatzstelle nur rund 200 Meter vom Gerätehaus entfernt, die Anfahrt war somit denkbar kurz. Als die Helfer aus Heßdorf ankamen, war die Polizei bereits vor Ort und kümmerte sich um das Kleinkind und eine verletzte Person. Die Heßdorfer übernahmen sofort die Betreuung der Verletzten und sicherten die Einsatzstelle ab. Alle weiteren Fahrzeuginsassen hatten die Unfallautos selbstständig und unverletzt verlassen können. Glücklicherweise traf der Rettungsdienst ebenfalls zeitnah ein, so dass dieser die medizinische Vorsorgung, vorrangig die des Babys, übernehmen konnte.

Kreuzung geräumt

Nach dem Abtransport der Verletzen durch den Rettungsdienst räumte die Feuerwehr die Kreuzung. Dazu wurden beide Pkws zunächst – wegen der starken Beschädigungen im Frontbereich – mittels Rettungssatz angehoben und die Vorderräder auf „Rollschuhe“ gestellt. Dann brachten die Helfer die Autos auf die gegenüberliegende Feld- und Fahrradwegzufahrt. Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. red