Angenehme Kindheitserinnerungen wecken und ein Erlebnis für alle Sinne sein soll die Führung „Was die Großmutter noch wusste“, die am Dienstag, 11. Januar, um 14 Uhr im Erlanger Stadtmuseum stattfindet. In der historischen Küche des Museums kochen die Teilnehmer wie „zu Großmutters Zeiten“ gemeinsam Apfelmus und verkosten es anschließend, heißt es in einer Pressemitteilung des Stadtmuseums .

Austausch bei Kaffee und Kuchen

Mit Küchengerät aus der Zeit um 1900 wird der Ofen angeheizt und das Essen zubereitet. Bei Kaffee und Kuchen können dann Erinnerungen an Kochen und Haushalt früher im Vergleich zu heute ausgetauscht werden. Die Führung kostet sechs Euro pro Person inklusive Eintritt, Kaffee und Kuchen . Um vorherige Anmeldung unter Telefon 09131/862300 wird gebeten. red