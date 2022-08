Adelsdorf — Die Adelsdorfer Fotografin Anja Veh war wie in den letzten Jahren zum Fotoshooting im Tierheim Unternesselbach. In der Einrichtung des Tierschutzvereins Neustadt/Aisch und Umgebung bereitete sie am Sonntag einen Tierkalender für das Jahr 2023 vor. Die Exemplare der vergangenen Jahre verkauften sich jeweils rund 500 Mal.

Diesmal hatten wieder einige Tierheimbewohner Fotopremiere, darunter ein ausgesetztes Huhn mit Gehfehler, Hunde, Katzen und eine zutrauliche griechische Landschildkröte.

Der Vorsitzende des Tierschutzvereins Neustadt/Aisch und Umgebung, Wolfgang Bläsig, freute sich über die Neuauflage des Kalenders und lobte den Einsatz der Tierheim-Mitarbeiterinnen, die häufig kranke Tiere zur Pflege und Aufzucht mit nach Hause nehmen.

Der Kalender 2023 ist ab Mitte September im Tierheim oder bei Anja Veh (kontakt@poetry-of-light.de) für zehn Euro erhältlich. Der gesamte Erlös geht wie jedes Jahr an das Tierheim .