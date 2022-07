Ein sehr seltenes Naturschauspiel ist in diesen Tagen auf dem Luderweiher in Höchstadt-Süd an der Staatsstraße Richtung Herzogenaurach zu sehen. Fast die gesamte Wasseroberfläche ist mit dem unter Naturschutz stehenden Teichenzian bedeckt. Wie der leuchtend gelbe Blütenteppich sich auf dem Weiher so ausbreiten konnte, ist noch nicht geklärt. Der Höchstadter Biologe Hans Krautblatter ist jedenfalls begeistert von diesem Vorkommen der geschützten Wasserpflanze. Interessierten Naturfreunden will der Biologe am kommenden Samstag, 16. Juli, um 9 Uhr vor Ort mehr über den Teichenzian erzählen. ad