„Ein Zauber lag einst im Advent!“ In den „Betrachtungen“, die Richard Uri vortrug, war viel von der früher „stillen Zeit“ die Rede. Auch heute noch sind die Wochen vor Weihnachten eine hoffnungsfrohe Zeit, die vielen Menschen das Herz öffnet. Deutlich war dies beim Adventskonzert der „TonArten“ in der vollen Herrnsdorfer Kirche zu spüren. In dem von der Adelsdorfer Dirigentin Peggy Stolpe-Engels geleiteten Chor haben sich Sängerinnen und Sänger vornehmlich aus Herrnsdorf, Sambach und Pommersfelden-Limbach zusammengeschlossen.

Chor mit Orgelbegleitung

Eines der Werke, die vom Publikum besonders viel Beifall bekamen, war das bekannte Weihnachtslied „Hört, es klingt vom Himmelszelt“, das der Chor unter Orgelbegleitung von Thomas Lochbrunner sang. So stellt man sich gerne den Jubel der himmlischen Boten über die Geburt des Christkindes vor. Auch Kinder aus Herrnsdorf zauberten mit Gitarre, Flöte, Klarinette und Gesang weihnachtliche Stimmung in die altehrwürdige Jakobus-Kirche.

Ein Highlight war das Solo des elfjährigen Jannis Kötzner. Mit Klavierbegleitung durch seinen Vater Michael sang der Bub mit seiner fantastisch klaren Stimme ein weihnachtliches „Halleluja“ in englischer Sprache. Mit festlichen Klängen erfüllten die Blechbläser (Thomas Bier mit seinem Vater und Sohn Fabian) von der Empore herab das Gotteshaus. „Männersachen“, ein reines Männer-Quartett, sangen das einfühlsame Wiegenlied „Heidschi bumbeidschi“. Wohl gerade der Grundschule entwachsen, erfreuten Emma Burkard und Nora Fleischmann – völlig unaufgeregt – die Zuhörer mit Gitarren- und Flötenspiel und zauberten ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Mit ihrer Klarinette bereicherte als Solistin Nachwuchstalent Celine Hanisch den Abend. Durch das Programm führte Karl-Heinz Engels. Ein rundum gelungenes Konzert zur Einstimmung auf das bevorstehende Fest. Im Anschluss trugen Glühwein und Kuchen, zu dem Thomas Pröls, der Vorsitzende der TonArten, eingeladen hatte, rund um die Feueröfen vor der Kirche zum stimmungsvollen Ausklang bei.