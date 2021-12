Am Donnerstagmittag wurden die Feuerwehren Weisendorf , Reinersdorf-Neuenbürg, Retzelsdorf, Großenseebach und Buch wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Gebäude in Reinersdorf alarmiert. Alles ging glimpflich aus.

Ein 80-jähriger Bewohner hatte laut Feuerwehrangaben starke Rauchentwicklung bemerkt, die sich schnell auf das gesamte Gebäude erstreckte. Die Ursache des Brands sei nicht klar, hieß es in der Alarmmeldung. Die Feuerwehr war rasch an der Einsatzstelle und traf den Bewohner sowie einige Nachbarn im Freien an. Sofort ging ein Trupp unter schwerem Atemschutz über die Eingangstür im Erdgeschoss ins Gebäude . Mit der Wärmebildkamera und einem Kleinlöschgerät konnte eine Brandstelle lokalisiert und abgelöscht werden.

Der Schaden durch den Brand, hauptsächlich jedoch durch den erheblichen Brandrauch ist immens. Zügig wurden Abluftöffnungen geschaffen und das gesamte Gebäude mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Nachlöscharbeiten und das Ausräumen von Brandschutt dauerten an.

Die Feuerwehr betreute den Bewohner bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, welcher aus Höchstadt an die Einsatzstelle kam. Nach dessen Untersuchung auf eine Rauchgasvergiftung wurde laut Feuerwehr festgestellt, dass nichts Schlimmeres vorlag. Der 80-Jährige blieb im Einvernehmen mit dem Rettungsdienst bei Verwandten in der Nachbarschaft.

Bis auf die Feuerwehren Weisendorf und Großenseebach konnten alle Einsatzkräfte rasch wieder abrücken. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die genaue Ursache des Brandausbruchs ist weiterhin unklar und muss nun im Nachgang ermittelt werden. red