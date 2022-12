Mit dem Höhepunkt der Christmette an Heiligabend in der Stadtkirche St. Georg schließt sich der Kreislauf im musikalischen Advent für die Stadtkapelle Höchstadt in diesem Jahr. Nach dem Ende der Corona-Pandemie startete die Stadtkapelle auch im Advent musikalisch wieder durch.

Startschuss der Adventszeit war das traditionelle Adventskonzert , welches nach den Corona-Jahren wieder stattfinden konnte. Mit einem festlichen Konzert bewiesen Dirigent Florian Zeh und seine Musikerinnen und Musiker, mit wie viel Eifer, Elan und Herzblut ein solches Konzert für die vielen Besucher in der Stadtkirche St. Georg verbunden ist. Pfarrer Kilian Kemmer würdigte diesen unermüdlichen Einsatz in seiner Begrüßungsansprache.

Nachdenkliche Textbeiträge

Höhepunkt des Konzertes war das Werk „Die Winterrose“, welches mit bekannten Weihnachtsmelodien und nachdenklichen Textbeiträgen die Menschen auf die Adventszeit einstimmte. Hier hatte die Stadtkapelle mit dem Höchstädter Studenten Janosch Hübschmann einen Sprecher ausgewählt, der eigene Gedanken und lyrische Gedichte zur Weihnachtszeit vortrug, die er selbst verfasst hat.

Dem Adventskonzert in der Stadtkirche folgten dann zwei musikalische Auftritte auf dem Höchstadter Weihnachtsmarkt. Bei bitterkaltem Wetter sorgten die Musikerinnen und Musiker mit einem gemischten Programm aus traditionellen Weihnachtsliedern und modernen Songs zur Weihnachtszeit für ein bisschen Wärme in den Herzen der Besucher.

Den Abschluss der musikalischen Adventszeit bildet nun die Umrahmung der Christmette . Ab 22 Uhr werden die Musikanten auf die Heilige Nacht einstimmen. red