Seine über 30-jährige Erfahrung als Dozent englischer Konversationskurse nutzte der in Höchstadt lebende Mike Gibson, um den Ukraine-Helferkreis der Stadt zu unterstützen. Unter dem Titel „Learning with Pictures“ (Lernen mit Bildern) hat Gibson nun zwei Bände gestaltet. Diese sollen Kindern – aber auch Erwachsenen – die Möglichkeit bieten, spielerisch den Wortschatz nicht nur für alltägliche Gegenstände, Tiere und vieles andere zu erweitern und zu festigen.

Test mit Enkeln

An den eigenen Enkelkindern hat er sein Projekt getestet. 107 Exemplare ließ Gibson drucken, die in verschiedenen Schulen und bei Privatleuten auf reges Interesse stießen und schnell ausverkauft waren. Da es ihm gelang, eine Reihe von Sponsoren zu gewinnen, hatte er am Ende nach Abzug der Kosten 1100 Euro übrig.

Für den Musikunterricht

Diese Spende konnte er an Tanja Schwägerl vom Ukraine-Helferkreis der Stadt jetzt überreichen. Einen Wunsch gab er der Finanzverwalterin des Helferkreises mit: Das Geld soll wenigstens teilweise dafür verwendet werden, ukrainischen Kindern Musikunterricht zu ermöglichen.

Gibson: „Musik ist auch für diese Kriegskinder Balsam für die Seele.“