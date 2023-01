Die Sternsinger konnten heuer zum dritten Mal in Folge den Neujahrssegen für das Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt nicht persönlich bringen. Infektionsvermeidung, Teststandards und Besucherreduzierung sind in Krankenhäusern immer noch gang und gäbe. Wie aus einer Pressemitteilung der St.-Georgs-Pfarrei hervorgeht, segnete Krankenhausseelsorger Diakon Georg Paszek deshalb auch heuer wieder das Kreiskrankenhaus. „Wir segnen nicht Einrichtung, Mobiliar oder Gerätschaften des Hauses, sondern stellen Ärzte, Schwestern, Pfleger und alle Mitarbeitenden sowie die Patienten und alle, die sich um sie sorgen, auch im neuen Jahr unter Gottes Segen.“

In Anwesenheit der Chefärzte , der Pflegedienstleiterin Bianca Dotterweich und des Verwaltungsleiters Thomas Menter zeigte sich Paszek erfreut über die gute Zusammenarbeit zwischen der Krankenhausseelsorge und allen Personalgruppen.

Letzter Beistand für Sterbende

Er wandte sich auch an seine geistlichen Kollegen. Denn mit dem Dienst der Krankensalbung durch Stadtpfarrer Kilian Kemmer , Pfarrer James Nangachiveetill und Pater Wolfgang Schumacher „muss kein Sterbender auf den letzten Beistand verzichten“. Die Spitalkirche mit ihren Gottesdienstangeboten strahlt auf die Atmosphäre des Hauses aus, war sich Georg Paszek sicher. Mesnerin Andrea Vogel und der Verwalter der St.-Anna-Kirche, Georg Römer, kümmern sich bereits seit Jahrzehnten um das Gotteshaus, das direkt an das Krankenhaus angrenzt.Georg Paszek segnete mit dem Neujahrssegen auch die Kreuze für die neuen Stationszimmer und anderer Räume. „Dies ist ein Ausdruck, für den bleibenden Segen Gottes.“ Medizin stoße an Grenzen und gerade in einem Krankenhaus erlebten das Pflegepersonal, die Ärzte, aber auch Patienten und deren Angehörige den Spannungsbogen zwischen Vertrauen und Begrenztheit, zwischen Leben und Tod, Heilung und bleibender Therapie, zwischen Gott und Mensch, so der Krankenhausseelsorger .

Das Kreuz des Jesus von Nazareth stehe genau für diesen Spannungsbogen, erklärte der Diakon. Der ärztliche Direktor, Chefarzt Martin Grauer und Landrat Alexander Tritthardt ( CSU ) brachten die ersten Neujahrssegen an den Türrahmen an. red