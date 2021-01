Immer wieder geben sich Betrüger als Mitarbeiter der Firma Microsoft aus. Statt den versprochenen Support zu gewährleisten, wollen die Täter dabei Zugriff auf fremde Computer und sensible Daten bekommen. Die Masche der Betrüger ist nicht neu, aber leider immer wieder erfolgreich, heißt es in einer Pressemitteilung der mittelfränkischen Polizei . Als Mitarbeiter der Software-Firma Mi-crosoft melden sich die Täter bei ihren Opfern und berichten von angeblichen Sicherheitsmängeln auf deren Computer . Zur Behebung der Mängel fordern die Betrüger die Computerbesitzer auf, ihnen einen Fernzugriff auf ihren Computer zu gewähren. Ziel der Täter ist dabei allerdings lediglich, auf das Online-Banking-System der Geschädigten zugreifen zu können oder diese durch ähnlich konstruierte Geschichten selbst zur Überweisung von Geld auf Konten im Ausland zu bewegen. Immer wieder gelingt es den Betrügern dadurch, an hohe Geldbeträge zu kommen.

Die Polizei warnt daher mit folgenden Informationen:

? Die Firma Microsoft hat mit der oben beschriebenen Betrugsmasche nichts zu tun. Echte Mitarbeiter der Firma Microsoft werden niemals ohne Auftrag anrufen und Zahlungsdaten verlangen, um Software per Fernzugriff aufzuspielen.

? Gewähren Sie grundsätzlich keinem Fremden den Zugriff auf Ihren Rechner .

Weitere Informationen zu dem Thema gibt es unter www.polizei-beratung.de/opferinformationen/cybercrime/. pol