Der Zweckverband Stadt-Umland-Bahn (ZV Stub) lädt am Dienstag, 8. Februar, zum ersten Lokalforum im neuen Jahr ein. Die digitale Veranstaltung ist dem Langemarckplatz in Erlangen gewidmet und wird via Konferenztool Zoom durchgeführt.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, ab 18.30 Uhr ihre Anregungen mitzuteilen, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren. Die Zugangsdaten und weitere Informationen zur Veranstaltung finden Interessierte auf www.stadtumlandbahn.de/langemarckplatz.

Wie sieht die Haltestelle aus?

In den vergangenen Wochen haben den Zweckverband zahlreiche Anfragen zur Planung rund um den Langemarckplatz erreicht: Wie verkehrt die Stub am Langemarckplatz? Wie ist die Haltestelle konzipiert? Was passiert mit den Bäumen vor Ort? Diese und weitere Punkte möchte der Zweckverband in seiner etwa eineinhalbstündigen Online-Veranstaltung adressieren.

„Als zentral gelegener Vorplatz der Mensa und des Christian-Ernst-Gymnasiums ist der Langemarckplatz ein vielfrequentierter Ort in Erlangen . Umso wichtiger ist es, die Bürgerinnen und Bürger auch bei der Planung dieses Streckenabschnitts umfassend einzubeziehen“, erklärt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik , der auch an der Veranstaltung teilnehmen will.

„In den letzten Tagen wurden vielfältige Bedürfnisse an uns herangetragen“, berichtet Mandy Guttzeit, Geschäftsleiterin des Zweckverbands , „mit unserem Lokalforum möchten wir einen Einblick in die aktuelle Planung geben und in den konstruktiven Austausch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern vor Ort gehen.“

Die Erkenntnisse des Abends sollen in die weitere Stub-Planung einfließen. Der Zweckverband mit seiner Ge-schäftsstelle in Erlangen ist für die Planung, den Bau und Betrieb der Stub zuständig. Mitglieder sind die drei Städte

Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach. Auf einer 26 Kilometer langen Strecke soll die Stub Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach im Zehn-Minuten-Takt verbinden. red