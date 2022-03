Hört ein Kind gut? Spricht es altersgemäß? Antworten auf diese Fragen kann am Mittwoch, 27. April, ein Pädagogisch-audiologischer Beratungstag im Staatlichen Gesundheitsamt im Landratsamt in Höchstadt, Schlossberg 10, geben. Es können hör- und sprachauffällige Kinder ab dem dritten Lebensjahr kostenlos vorgestellt werden. Überprüft werden an diesem Tag die Hörfähigkeit und die Sprachfähigkeit. „Lispelt“ ein Kind, verdreht es die Sätze oder stottert es, dann sollte eine Sprachprüfung erfolgen. Es handelt sich nicht um eine medizinische Untersuchung. Bei Auffälligkeiten erhalten die Eltern einen Bericht für den HNO-Arzt; außerdem werden Therapiemöglichkeiten besprochen. Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0919320/2203 bei Marion Betz wird gebeten. Aufgrund von Corona wird darum gebeten, nur mit einem Kind und einem Elternteil (und gegebenenfalls einem Dolmetscher) zu diesem Termin zu erscheinen. red