Jetzt gebe es kein Zurück mehr, sagte Renate Schroff ( SPD ) in der Sitzung des Herzogenauracher Bauausschusses. Mit der Zustimmung zum Abbruch sei das alte Pfarrzentrum St. Josef bald verschwunden. Die frühere Zweite Bürgermeisterin meinte ihre Aussage allerdings weniger dramatisch, sondern eher beruhigend. Denn das Bild des Ensembles sollte sich nicht entscheidend verändern, "im Großen und Ganzen" werde die Optik im Neubau so übernommen. Auch Bürgermeister German Hacker ( SPD ) sprach von einer Aufwertung für Niederndorf . Dem Bauausschuss lag am Mittwoch der offizielle Antrag auf Abbruch des Pfarrhauses und Neubau einer siebengruppigen Kindertagesstätte mit Pfarramt, Sakristei und Gemeindesaal vor. Erfreulich: Mehrere große Bäume könnten geschont werden, wie Hacker erläuterte. Das habe sich ergeben. Der grüne Stadtrat Peter Maier forderte zuvor die Erhaltung des Baumbestands. Stellplätze für Autos sollen in geringer Entfernung an der Schulstraße geschaffen werden, wurde weiter informiert. Foto: Bernhard Panzer