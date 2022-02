Die Stadt Erlangen beteiligt sich an dem Förderprogramm „Bike+Ride-Offensive“, einer Kooperation des Bundesumweltministeriums und der Deutschen Bahn (DB). Dabei erfolgt eine Finanzierung von 60 Prozent der Kosten für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen, die die Stadt am Bahnhof neu errichten will. Sie hat dafür Fördermittel beantragt. Die Gesamtkosten des Projektes liegen bei 90 000 Euro, der Eigenanteil der Stadt beträgt 36 000 Euro. Somit können 288 neue Fahrradabstellmöglichkeiten am Bahnhof geschaffen und die hohe Nachfrage an Fahrradstellplätzen besser gedeckt werden.

Die Neuerrichtung der Fahrradabstellanlagen stellt eine Ergänzung zum geplanten Fahrradparkhaus an der Südseite von Gleis 1 dar. Im ersten Schritt wurden im Januar vergangenen Jahres auf der Ostseite moderne Fahrradabstellanlagen in Form von Doppelstockparkern und Reihenbügeln errichtet. Jetzt wird auf der Westseite des Bahnhofs im Bereich des Kurzzeitparkplatzes die nächste Abstellanlage erbaut. Durch die Förderung des Radverkehrs als umweltfreundliche Mobilitätsform steht das Projekt im Einklang mit der Klima-Aufbruch-Strategie der Stadt. Auch den Zielen aus dem Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätsplan sowie dem Zukunftsplan „Fahrradstadt“, die Vernetzung der Verkehrsarten des Umweltverbundes und insbesondere den Radverkehr vermehrt zu fördern, wird damit entsprochen.

Ein weiterer Standort auf der Westseite des Bahnhofs bei Gleis 4 muss noch aufwendiger vorbereitet werden, so dass eine Umsetzung dort erst im Laufe des Jahres erfolgen kann.

Weitere Infos zum Radverkehr gibt es im Internet unter www.erlangen.de/radverkehr. red