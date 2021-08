Adelsdorf — Zu einer letzten Rast auf ihrer Großfahrt trafen am vergangenen Montagnachmittag die Pfadfinder vom Stamm „Monte verita“ des Pfadfinderbundes Mosaik aus Aachen in Adelsdorf ein. Normalerweise geht eine Pfadfindergroßfahrt ins Ausland, aber wegen Corona bleiben die meisten Stämme in Deutschland. Auch die Adelsdorfer Raubvögel sind gerade auf Großfahrt im Norden Deutschlands, auf Rügen.

In Aachen daheim

„Unser Heim haben wir in Aachen im Stadttor, dem Ponttor“, erklärt Ditto (12) ganz stolz. Sechs Gruppen im Alter von 8 bis 16 Jahren haben sich in Adelsdorf getroffen. Jede Gruppe wird von ein bis zwei Gruppenleitern betreut. Am 31. Juli waren sie mit dem Zug in Aachen gestartet. Das Ziel war Nürnberg. „Dann sind wir in Gruppen durch Bayern gewandert“, sagt der achtjährige Arthur, der ganz heimlich verriet, dass er doch etwas Heimweh habe. Arthur gefiel das Wandern und Ditto fand die Natur sehr schön. In Möhrendorf hatten sie Rast bei den Silberfüchsen gemacht, deren Hütte allen gefallen hat. „Aber das Heim der Raubvögel hier ist cool!“, erklärten die Pfadfinder.