Der Obst- und Gartenbauverein Mühlhausen hält am Dienstag, 22. März, um 18.30 Uhr seine Mitgliederversammlung ab. Die Veranstaltung findet im ehemaligen Gasthaus Bär in Mühlhausen statt. Die 3G-Regel (Nachweise) und Maskenpflicht bis zum Platz gelten, so der Verein. red