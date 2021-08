Mit der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze zeichnete Innenminister Joachim Herrmann (CSU) den Bundestagsabgeordneten Stefan Müller (CSU) aus. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Unternehmer Adolf Wedel in Vestenbergsgreuth statt.

Stefan Müller sei seit mehr als 25 Jahren politisch engagiert, so Herrmann. Bereits im jugendlichen Alter von 20 Jahren – „selbst bei der CSU ist das ungewöhnlich“ – ist Stefan Müller in den Gemeinderat von Großenseebach gekommen. Nach nur einer Periode als Gemeinderat ist er in den Kreistag gewählt worden, dem er auch heute noch angehört. „Du bist ein echter Gewinn für dieses Gremium“, sagte der Minister .

In den Bundestag eingezogen

Seit 2002 ist Stefan Müller Mitglied des Deutschen Bundestags . Dort war er zunächst Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung und Forschung . Seit 2017 ist er Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe.

Den Erfolg begründete Herrmann damit, dass Müller für Bürgerinnen und Bürger in allen Lebenslagen da sei, den persönlichen Dialog suche und Lösungen finde. Über all dem vergesse er seine fränkische Heimat nicht. Er setze sich für die Region, ihre Bürgerinnen und Bürger ein.

Für die Lebenshilfe und das BRK

„Du bist ein nahbarer Abgeordneter “, lobte Herrmann. Der Minister würdigte auch Stefan Müllers ehrenamtliches Wirken in der Stiftung der Lebenshilfe und als Kreisvorsitzender des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK).