Am Mittwoch, gegen Mittag, wurde im Rewe-Markt in Uttenreuth ein 68-jähriger Mann aus dem Landkreis ohne die erforderliche FFP2-Maske angetroffen. Er trug nur eine OP-Maske, obwohl seit dem 25. Januar das Tragen dieser Masken in Einkaufsmärkten mit einem Bußgeld bestraft wird. Da der uneinsichtige Mann bereits am Vortag ohne entsprechende Maske im Markt war und vom Personal darauf hingewiesen wurde, eine zugelassene FFP2-Maske zu tragen, sprachen Polizisten einen Platzverweis aus. Weiter erwartet ihn eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz . pol