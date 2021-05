25 Jahre Engagement im Kreistag: Darauf können dieses Jahr gleich fünf Kreisräte zurückblicken. Eine Kreisrätin – Retta Müller-Schimmel von den Grünen aus Herzogenaurach – wurde sogar für 30 Jahre Tätigkeit im Kreistag geehrt. Landrat Alexander Tritthart ( CSU ) würdigte alle Jubilare mit einigen Worten, berichtete über ihren Einsatz in verschiedenen Gremien und Ausschüssen sowie bereits erfolgte Ehrungen in früheren Jahren. Anschließend gab es für alle einen Blumenstrauß sowie eine kleine Aufmerksamkeit in Echtgold. Das Bild zeigt Gabriele Klaußner (Kalchreuth, CSU ), Manfred Wiehgärtner (Kalchreuth, FW), Landrat Alexander Tritthart , Christiane Kolbet (Herzogenaurach, Grüne), Retta Müller-Schimmel, Gerald Brehm (Höchstadt, FW) und Manfred Bachmayer (Eckental, Grüne) bei der – coronakonformen – Ehrung für die langjährige Mitgliedschaft. Foto: Karina Brock