Am Sonntag, 16. Oktober, findet um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg in Höchstadt das Konzert „ Orgel trifft Alphorn und Gemshorn“ statt. Der Hörakustiker Oton in Höchstadt präsentiert das außergewöhnliche Konzert . Mit Orgel , Alphorn, Gemshorn, Sologesang, Saxofon und unterschiedlichen Trompeten wird alles geboten, was das Herz begehrt. Es treten auf das Trio „Vita Sonante“, Petra Lavicka und Thomas Hempel (Kontrabass). Es erklingen Werke unter anderem von Antonin Dvorak, Henry Purcell , Georg Fr. Händel, Johann Sebastian Bach , Charles Marie Widor, Erhard Augustat und Harald Berghausen. Der Eintritt ist frei,um eine Spende wird gebeten. Foto: Trio Sonante