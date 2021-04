Das City-Management und die Stadt Erlangen unterstützen ihre Unternehmen bei der coronabedingten Dokumentationspflicht und bieten nun mit einer Stadtlizenz von www.darfichrein.de eine kostenlose, digitale Möglichkeit bei der Kontaktdatenerfassung. Das Angebot gilt insbesondere für Gastronomie- und Kulturbetriebe, richtet sich jedoch auch an weitere Unternehmen, Einzelhandel , Vereine und städtische Dienststellen.

Die verpflichtende Gästeregistrierung erfolgte bei vielen Unternehmen in Erlangen im vergangenen Frühjahr noch per Stift und Zettel. „Darfichrein“ soll dieser Zettelwirtschaft Einhalt gebieten und Vertrauen bei Gästen und Kunden aufbauen. Deshalb erhalten alle im Erlanger Postleitzahlenbereich ansässigen Unternehmen dank einer Stadtlizenz die Möglichkeit, kostenlos auf den neuen Service zuzugreifen.

„Wir möchten ein weitestgehend einheitliches, datenschutzsicheres Konzept zur Kontaktnachverfolgung anbieten. Diese digitale Lösung hilft allen Erlanger Unternehmen und schafft das nötige Vertrauen in Zeiten von Corona bei den Bürgern“, erklärt Christian Frank , Vorstand des City-Managements Erlangen .

Zur Nutzung bedarf es keiner App und keines Registrierungs-Codes. Unternehmen, die über eine Erlanger Postleitzahl verfügen, registrieren sich binnen drei Minuten kostenfrei auf www.darfichrein.de. Es fallen durch die Stadtlizenz keine Kosten für die teilnehmenden Betriebe an. Innerhalb ihres Kontos haben die Unternehmen individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und generieren ihren eigenen QR-Code zur Kontaktnachverfolgung.

Daten sind verschlüsselt gespeichert

Für Gäste und Besucher erleichtert das Angebot den Check-in beim Restaurantbesuch & Co., vor allem sobald die Gastronomie wieder öffnet und Veranstaltungen möglich sind. Die Kontaktangabe erfolgt digital . Per Smartphone muss ein von den Betrieben generierter QR-Code gescannt werden – und schon ist man automatisch eingecheckt. Die Daten sind verschlüsselt gespeichert bei der Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB).

Alle im Erlanger Postleitzahlgebiet angesiedelten Unternehmen sollen von dem Angebot profitieren. Dies schließt Dienstleister , Gewerbe, Gastronomie, Handel , Kulturbetriebe sowie städtische Dienststellen und Vereine ein. Für den Einzelhandel steht auch ein Terminvereinbarungsmodul (Click & Meet) kostenfrei zur Verfügung. Das Angebot gilt vorerst bis Ende 2021. Die Registrierung ist von nun an möglich. red