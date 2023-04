Im Rahmen des bundesweiten „Rotary action days“ hatte der Rotary Club Höchstadt an der Aisch bereits zum zweiten Mal unter Leitung des langjährigen Försters Stefan Stirnweiß zu einer Baumpflanzaktion eingeladen.

Dieses Mal fand das Projekt im Gemeindewald in Hemhofen statt. Zahlreiche kleine und große Besucher fanden sich dort zum „Anpacken“ ein. Schlussendlich waren um die 70 Schülerinnen und Schüler mit Eltern und Rotarier vor Ort im Wald.

In Kooperation des Rotary Clubs mit der Grundschule Hemhofen unter Rektorin Eli-sabeth Liepold und Konrektorin Nadine Baur war die Aktion auf den Weg gebracht worden.

Hier stand vor allem das Schulmotto „Schule im Aufbruch“ im Mittelpunkt, „wo das neue Lehrkonzept „Freiday“ den Neigungen und Interessen der Schülerinnen und Schüler entgegenkomme“, so Rektorin Liepold.

Dabei würden die Schülerinnen und Schüler an einem Tag in der Woche in Arbeitsgruppen eingeteilt, die sich mit einem bestimmten Themenschwerpunkt beschäftigten. Dieses Mal sei vor allem die Gruppe „Leben an Land“ die Kerntruppe derSchülerinnen und Schüler gewesen.

Als Vertretung der Gemeinde war Hemhofens Dritte Bürgermeisterin Ulrike Dubois gekommen und dankte den Besuchern für ihre Teilnahme und dem RC Höchstadt für das Ausrichten dieser „Hands on“-Aktion, sichere sie doch die Zukunft für künftige Generationen.

Schweißtreibende Arbeit

Bereits kurze Zeit später starteten die kleinen Umweltschützer mit kräftiger Unterstützung ihrer Eltern und den Mitgliedern des Rotary Clubs mit ihrer Arbeit. Eingepflanzt wurden an diesem Tag Tannen, Hainbuchen und Flatterulmen. Die kleinsten Besucher der Aktion konnten auf einem speziell vorbereiteten Areal eine Blühfläche für Insekten ansähen. Stefan Stirnweiß „frisierte“ die Setzlinge zunächst an den Wurzeln, um sie einpflanzbereit zu machen und kürzte dafür zunächst das Wurzelwerk.

Dann ging es an den schweißtreibenden Teil der Arbeit: Nach dem Einschlagen von Pflöcken in vorgegebenen Abständen nach einem Pflanzplan kam das Graben von Löchern mit dem Pflanzspaten. Im stark von Wurzeln anderer Bäume durchsetzten Waldboden bedeutete das mitunter fast Schwerarbeit – oft half am Ende nur noch der Einsatz eines Beiles, um den Boden von hinderlichen Wurzeln zu befreien. Dennoch konnten innerhalb von gut zwei Stunden um die 300 Bäume gepflanzt werden: Eine Leistung, auf die Forstingenieur Stirnweiß sichtlich stolz war, der alle Teilnehmer für den großen Erfolg lobte. Die beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern waren ebenfalls sehr angetan von der Baumpflanzaktion. Die Kinder hatten sichtlich Freude an der anstrengenden Betätigung.

Der Rotary Club Höchstadt Aisch wird laut einer Pressemitteilung auch zukünftig derartige Aktionen anbieten beziehungsweise ausrichten, da sich der Club neben der Förderung von Kindern und Jugendlichen auch für ökologische Themen und Umweltbildung engagiert. red