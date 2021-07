Spendenaktion Überflutete Ortsteile , vollgelaufene Keller: Das Hochwasser mit einem Pegel von über sechs Metern hat die Gebiete im und um den Aischgrund besonders getroffen. Die Stadt Höchstadt und die Gemeinde Adelsdorf haben Spendenaktionen für Betroffene des Hochwassers initiiert. Der Ertrag aus den eingehenden Spenden soll besonders betroffenen Institutionen, Privatpersonen und Landwirten schnell und unbürokratisch zugutekommen.

Aufruf Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ruft zur Beteiligung auf. Landrat Alexander Tritthart erklärt: „Einige haben durch das Hochwasser einen materiellen, finanziellen Schaden erlitten.“ Tritthart hat sich in den Hochwassergebieten ein Bild vor Ort gemacht. Die große Hilfsbereitschaft ehrenamtlicher und spontaner Helferinnen und Helfern sei nach monatelangem Abstandhalten ein besonderes Zeichen der Menschlichkeit.

Höchstadt „Höchstadt hilft! Hochwasser 2021“ – unter diesem Motto sind Spenden über das Portal der Stadt und Kreissparkasse Erlangen/Höchstadt/Herzogenaurach (EHH) unter www.betterplace.org/de/projects/97544-hoechstadt-hilft-hochwasser-2021 möglich. Wer den gewünschten Betrag überweisen möchte, kann dies mit dem Verwendungszweck „Höchstadt hilft – Hochwasser 2021“ an eines der Konten der Stadt Höchstadt veranlassen: Bei der Sparkasse EHH – IBAN DE82 7635 0000 0430 0067 00 – oder bei der VR-Bank – IBAN DE35 7636 0033 0003 5185 07.

Adelsdorf „Hochwasserhilfe 2021“ heißt die Aktion der Gemeinde Adelsdorf . Wer Betroffenen in Adelsdorf helfen möchte, kann sich mit einer Spende unter dem Verwendungszweck „Hochwasserhilfe 2021“ auf eines der beiden Konten der Gemeinde Adelsdorf beteiligen. Dies ist über die Stadt- und Kreissparkasse EHH – IBAN DE76 7635 0000 0430 1520 17 – oder die VR-Bank EHH – IBAN DE46 7636 0033 0003 2021 86 – möglich.

Hilfeanträge Betroffene in Höchstadt, die Hilfe benötigen, können einen Antrag auf Unterstützung via Formular unter www.hoechstadt.de/ ausfüllen und bei der Stadt Höchstadt einreichen. Betroffene in Adelsdorf können sich per E-Mail an gemeinde@adelsdorf.de oder telefonisch an 09195/9432-555 wenden. Dieses ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses besetzt. Weitere Informationen gibt es unter www.adelsdorf.de/. red