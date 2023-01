Die Stadt Herzogenaurach hat die Zertifizierung als Fairtrade-Town für weitere zwei Jahren bekommen. Deshalb hat sich die Steuerungsgruppe Fairtrade Herzogenaurach in der Gaststätte des ASV Niederndorf getroffen. Dabei gab es weiteren Grund zur Freude: Die Stadt Herzogenaurach feiert ihr zehntes Jubiläum als „Faire Stadt. Im Jahr 2013 bekam die Stadt zum ersten Mal die Auszeichnung − Herzogenaurach war die erste Kommune des Landkreises Erlangen-Höchstadt.

Mittlerweile sind in der Metropolregien Nürnberg 85 andere Städte und Gemeinden ausgezeichnet. Um eine solche Auszeichnung zu bekommen, muss es ein Zusammenwirken geben von vielen verschiedenen Beteiligten in einer Gemeinde. So haben sieben Gaststätten, Cafés und 22 Einzelhändler fair-gehandelte Produkte in ihrem Sortiment. So auch das neue Mitglied die Sportgaststätte ASV Niederndorf. Die Kirchen konnten mit ihrem Verkauf von fairen Produkten wie unter anderem Schokolade, Kaffee und Wein auch einen großen Teil dazu beigetragen.

Besonders gefreut hat sich Bürgermeister German Hacker über die Zertifizierung des Gymnasiums Herzogenaurach und die baldige Zertifizierung der Realschule. Auch anzumerken ist das große Engagement des Vereins Ökofestinitiative und des Partnerschaftsvereins Kaya .

Uschi Schmidt, Sprecherin der Steuerungsgruppe, hofft, dass durch das neue Lieferkettengesetz die Mindestlöhne bald die neu Norm sind. Darum sei es wichtig, auf nachhaltige Produkte als Verbraucher zu achten. Die Steuerungsgruppe organisiert regelmäßige Ausstellungen wie zum Beispiel auf der Stadtmesse oder Kulturfestival Hin und Herzo. Auf der Internetseite der Stadt gibt es unter dem Reiter Fairtrade Informationen, wo es in der eigenen Region Fairtrade-Produkte gibt.

Gabriela Ruyter