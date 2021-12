„Erfüllen Sie einen Herzenswunsch“ – unter diesem Motto des Projekts „Wunschweihnachtsbaum“ der Siemens AG wurden jetzt 200 junge Patienten der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen beschenkt. Die leitende Erzieherin Marion Müller und ihr Team hatten die weihnachtliche Spendenaktion koordiniert und die Kinder und Jugendlichen auf den Stationen der Kinderklinik nach ihren Wünschen gefragt oder sich überlegt, worüber sie sich besonders freuen würden.

Auf diese Weise bekam das Unternehmen einen „digitalen Wunschzettel“ übermittelt – mit insgesamt 200 Präsenten im Wert von maximal je 25 Euro. Die anonymen Spender in Erlangen , Fürth und Nürnberg konnten die Geschenke mittels einer internen App auswählen, sie besorgen, individuell verpacken und an einer zentralen Stelle abgeben. Fabian Fritz und Daniel Gambel vom Nachwuchskreis der Siemens AG betreuten das Projekt vor Ort und fuhren die vielen bunten Päckchen in zwei Autos in den Wirtschaftshof der Kinderklinik – damit alle Wünsche pünktlich zu Weihnachten erfüllt werden können.

„Gerade jetzt in dieser pandemiegeprägten Zeit war es uns besonders wichtig, Kindern eine Freude zu bereiten, die kein unbeschwertes Weihnachtsfest erleben können“, erklärte Fabian Fritz. „Auf dem Wunschzettel standen viele schöne Dinge: von bunten Malstiften über Bücher bis hin zu Spielen und Bastelsets, Bausteinen und Hörspielen“, sagte Marion Müller.

Auch Klinikdirektor Joachim Wölfle sprach den beiden Überbringern der bunten Päckchen seinen Dank aus: „Wir sind sehr froh über diese schöne Geschenkaktion, die den Kindern und Jugendlichen auf unseren Stationen ein paar Augenblicke unbekümmerter Freude ermöglicht“, so sein Dank im Namen der jungen Patienten . red