Einstimmig haben die 90 Delegierten der CSU aus Erlangen , Heroldsberg und Möhrendorf Bayerns Innenminister Joachim Herrmann als Kandidaten für die Landtagswahl im Herbst 2023 nominiert. Für den Bezirkstag von Mittelfranken wählte die Versammlung erneut die Erlanger CSU-Kreisvorsitzende Alexandra Wunderlich mit 96 Prozent als Stimmkreiskandidatin.

In seinem Rechenschaftsbericht über die letzten 4 Jahre bilanzierte Herrmann millionenschwere Investitionen des Freistaats Bayern für Erlangen und die Region. Alleine an der Friedrich-Alexander-Universität wurden in den letzten Jahren Investitionen in Höhe von 360 Millionen Euro fertiggestellt oder sind in Bau. Der in Planung befindliche Umbau des früheren Siemens-Himbeer-Palasts für die Philosophische Fakultät wird über 200 Millionen Euro kosten.

Bezirksrätin Alexandra Wunderlich, Fraktionsgeschäftsführerin der Bezirkstagsfraktion, hob neben den vielen sozial- und kulturpolitischen Projekten Mittelfrankens das Bezirksklinikum am Europakanal hervor. red