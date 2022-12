Bei der Listenaufstellungsveranstaltung der SPD Mittelfranken zur Landtags- und Bezirkstagswahl im Oktober 2023 ging es im Nürnberger Karl-Bröger-Zentrum spannend zu. Am Ende konnten die Bewerberinnen und Bewerber aus Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt gute Listenplätze erreichen.

Jeweils auf Platz 5 wurden der Landtagskandidat aus Erlangen, Philipp Dees, und der Bezirkstagskandidat aus Erlangen-Höchstadt, Christian Pech, platziert. Direkt im Anschluss auf der Bezirksliste wurde die Erlangerin Sophia Waldmann auf Platz 6 gewählt. Claudia Belzer aus Erlangen-Höchstadt hat den Listenplatz 10 der Landtagsliste erhalten, die insgesamt 24 Listenplätze für mittelfränkische Kandidatinnen und Kandidaten umfasst.

Gute Chancen

„Mit unseren Plätzen haben wir gute Chancen, in den Landtag und Bezirkstag gewählt zu werden. Durch einen guten Wahlkampf in Stadt und Landkreis müssen wir auch für ein gutes Abschneiden der SPD werben“, so Dees und Pech. Die Genossen sind sich einig: Es ist wichtig, dass die SPD aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt weiter im Landtag und Bezirksamt vertreten sein soll, nachdem Alexandra Hiersemann und Gisela Niclas nicht mehr zur Wahl antreten. Viele Entscheidungen, die in den nächsten Jahren getroffen werden, bedürfen einer starken Vertretung im jeweiligen Parlament.

Große Herausforderungen

So ist die Entwicklung der Friedrich-Alexander Universität Erlangen ein Thema, das gerade vor dem Hintergrund der entstehenden Universität in Nürnberg eine starke Lobby in München braucht, sind sich Philipp Dees und Claudia Belzer einig.

Im Bezirk werden in den kommenden Jahren mit den Investitionen die Weichen für die Weiterentwicklung des Bezirksklinikums gestellt. Ein starker Standort in Erlangen, der zu einer modernen und attraktiven Klinik heranwächst, ist aus Sicht von Christian Pech und Sophia Waldmann besonders wichtig. red