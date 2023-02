Zur Halbzeit der Kreistagsperiode hat sich die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Gasthaus „Grüner Schwan“ in Eschenbach mit Landtagskandidatin Monika Tremel und Bezirkstagskandidat Manfred Bachmayer zu einer Klausurtagung getroffen. Die zweitstärkste Fraktion im Kreistag sieht sich „organisatorisch und inhaltlich gut aufgestellt“, so die beiden Fraktionssprecher Lydia Göbel und Wolfgang Hirschmann .

Viele Themen zu bearbeiten

Die Themen „Vorrang für Bus und Bahn“, „Lebensräume“ und „Jugendbeirat“ sollen in der zweiten Hälfte der Kreistagsperiode intensiv bearbeitet werden. So werde der „Planungsprozess für die Stadtumlandbahn positiv begleitet“, betont Fraktionssprecher Wolfgang Hirschmann . Der Direktbus nach Forchheim ist ein zentrales Anliegen von Fraktionssprecherin Lydia Göbel. Viele Neubürger aus Höchstadt, Adelsdorf und Hemhofen könnten so „auf den Zweitwagen verzichten“. Unter dem Motto „Achtsam leben – Lebensräume achten“ soll die Biodiversität im Landkreis gefördert werden. Das Thema „Jugendbeirat“ will die Fraktion mit einem Netzwerk aus der Jugendarbeit auf den Weg bringen. Hierzu soll ein breites Bündnis gegründet werden. Manfred Bachmayer