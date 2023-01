Während eines Ehrungsabends der Freiwilligen Feuerwehr erhielten zahlreiche Mitglieder Auszeichnungen : Für zehnjährige Vereinszugehörigkeit ehrte Vorsitzender Jürgen Peter laut Pressemittelung der Wehr Marianne Knöttner und Armin Hilbig. 20 Jahre Treue zum Verein verzeichnen Matthias Tannhäuser, Edmund Reck, Richard Gruber, Michael Fuchs und Andreas Galster, Altbürgermeister der Stadt Baiersdorf. 30 Jahre Mitglieder des Vereins sind Frederick Storek und Johannes Mörixbauer und 40 Jahre gehört Norbert Casteck dem Verein an.

Zudem gab es einige Ehrungen, Ernennungen und Beförderungen innerhalb der aktiven Mannschaft. Für zehn Jahre aktiven Feuerwehrdienst bekamen Niko Meisel und Axel Mayer eine Urkunde überreicht. 30 Jahre leisteten Lars Siegert und Sven Knöttner bereits für die Freiwillige Feuerwehr . Staatliche Ehrungen für 25 und 40 Jahre werden im Herbst in Vertretung des Freistaats Bayern verliehen. Genannt wurden bereits für 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst Christian Linka, Ralph Löw und Martin Gruber . 40 Jahre kann Manfred Fritscher vorweisen.

Als neue Mitglieder oder in die aktive Mannschaft übernommen und zur Feuerwehrfrau ernannt wurden Julia Linka, Franziska Gumbrecht und Annette Dorsch. Zum Feuerwehrmann ernannte Kommandant Ritter Sebastian Frank. Reinhard Zitzmann wurde zum Oberfeuerwehrmann, Axel Mayer und Martin Gruber wurden zum Hauptfeuerwehrmann ernannt. Nach der Absolvierung des Gruppenführer-Lehrgangs an der staatlichen Feuerwehrschule bekam Jan Mörixbauer die Beförderung in der Funktion als Gruppenführer innerhalb seiner Feuerwehr. In diesem Zuge übernahm er auch zum 1. Januar die Verantwortung des Atemschutzbeauftragten innerhalb der Feuerwehr Hagenau. Er löste hiermit Niko Meisel ab, der sich in den vergangenen vier Jahren sehr ge-wissenhaft um das Thema Atemschutz gekümmert hatte. In seiner Funktion als Jugendwart bleibt er weiterhin bestehen. Zum Löschmeister ernannt wurde Phillipp Nuß, zum Hauptlöschmeister der stellvertretende Kommandant Christian Linka.

Zudem berichtete Kommandant Alois Ritter über die Tätigkeiten der aktiven Mannschaft: Beispielsweise war die Wehr Hagenau im Jahr 2022 insgesamt 15 Mal ausgerückt und leistete dabei 124 Einsatzstunden. Samt Übungs- und Ausbildungszeit zählte man insgesamt 2091 Stunden aller derzeit 47 aktiven Feuerwehrleute. red