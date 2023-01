Unlängst fand die Spendenübergabe des Rotary-Clubs Herzogenaurach aus drei Projekten statt.

Beim „Tafelkonzert“, das der Rotary-Club seit vielen Jahren gemeinsam mit Thomas Fink organisiert, wurden 3800 Euro Überschuss erwirtschaftet. Beim Weihnachtsmarkt verkaufte der Club Wildbratwürste und Getränke und nahm so 3000 Euro ein. Aus Spenden von Clubmitgliedern und mit Unterstützung der Herzo Bäder- und Verkehrs GmbH konnten Geschenke für 197 Kinder im Gesamtwert von 2500 Euro verteilt werden.

„Unser Dank gilt insbesondere Thomas Fink. Nicht nur kommen die Zuschauer seinetwegen, sondern er bringt mit tollen Gästen Jazz der Extraklasse nach Herzogenaurach . Und dies mittlerweile seit 20 Jahren“, erklärt die Präsidentin Susanne Hehn den Erfolg des traditionellen „Tafelkonzerts“.

Die wichtige Arbeit der Tafel auch in einer wohlhabenden Stadt wie Herzogenaurach sei den Clubmitgliedern ein wichtiges Anliegen. Die finanzielle Unterstützung solle gleichzeitig eine Wertschätzung für die ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafel darstellen. Entsprechend war zu dem Termin auch der zukünftige Präsident des Clubs, Konrad Kress, mitgekommen. Sie trafen auf Helga Kirsch, ehrenamtliche Teamleiterin der Tafel in Herzogenaurach , Rainer Hardt, Vorsitzender des Fördervereins Tafel Erlangen, sowie Maria Steinke, mitverantwortlich für Lagerhaltung und Beschaffung, und Reinhard Zitzmann, der im Fahrdienst mitarbeitet.

Beeindruckt zeigen sich die Besucher sowohl von der Menge der Lebensmittel als auch von der perfekten Organisation in der Kantstraße: Gut sortierte und gut gefüllte Regale finden sich in mehreren Räumen. Helga Kirsch setzt die Menge in Relation: „Diese Lebensmittel sehen viel aus, reichen aber nicht mehr als zwei Wochen.“ Aktuell leben 250 Familien mit 650 Personen mit einem Berechtigungsschein in Herzogenaurach , dies sind fast doppelt so viele wie vor einem Jahr. red