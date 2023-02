Das Generationenzentrum Herzogenaurach hat einen neuen Mitarbeiter : Seit kurzem ist Jens Nautscher im Fachbereich Generationen plus tätig. Laut Pressemitteilung des Zentrums bringt Nautscher alle Voraussetzungen für seine künftige Aufgabe mit. Nach einer Ausbildung zum Krankenpfleger am Klinikum am Europakanal in Erlangen studierte er Pflegemanagement an der evangelischen Fachhochschule Nürnberg mit dem Studienschwerpunkt Gerontologie. Zudem hat er viel Erfahrung im Begleiten von Freizeitaktivitäten: Studienbegleitend war er für ein Sportunternehmen als Reiseleiter und als Mountainbike-Guide in Andalusien. Zudem hat er eine Ausbildung im Hochseilgarten Kirchehrenbach absolviert und seine langjährige Tätigkeit in einem Freizeitheim in Nürnberg brachte ihm ebenfalls Wissen in diesem Bereich. Sport und Musik gehören zu seinen Leidenschaften.

Neue Konzepte entwickeln

Im Bereich Generationen plus bleibt Altbewährtes bestehen und soll mit neuen Konzepten und Angeboten ergänzt werden. Nautschers neues Aufgabengebiet liegt in der Betreuung der Bürger, die über 60 Jahre alt sind. Hinzu kommen das Gestalten und Neuentwickeln von Angeboten für diese größer werdende Bevölkerungsgruppe. Auch Beiträge zum Ferienprogramm während der Sommerferien sind wieder geplant, so dass Großeltern gemeinsam mit ihren Enkeln Zeit verbringen können.

Wer den neuen Mitarbeiter der Fachbereichs Generationen plus besuchen will, kann dies in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr gerne tun. Eine telefonische Voranmeldung ist sinnvoll. Nautscher hat ein offenes Ohr für Anfragen, Anregungen und Ideen .

Im Februar geht es bereits mit den ersten Angeboten los − so etwa mit dem Frauenfrühstück. Das erste Frühstück wird am Freitag, 10. Februar, ab 9 Uhr im großen Saal stattfinden.

Die Teilnehmerzahl wurde auf 30 festgelegt, so dass die Kapazitäten des Raumes nicht überstrapaziert werden. So soll eine angenehme Atmosphäre für Frühstück und Geselligkeit entstehen. Der Unkostenbeitrag für das Frühstück beträgt vier Euro. red